Mantar toplamak için gittiği dağda cansız bedeni bulundu
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Mantar toplamak için gittiği dağda cansız bedeni bulundu

Mantar toplamak için gittiği dağda cansız bedeni bulundu 20 kişilik ekip, dik ve kayalık arazide yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı Yaşlı adamın cansız bedeni, zirveye yakın bir noktada kayalıkların arasında oğlu ve kardeşi tarafından bulundu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde...

Mantar toplamak için gittiği dağda cansız bedeni bulundu
14.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:53

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mantar toplamak için çıktığı evine geri dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni, yakınları tarafından kayalıklar arasında bulundu.

67 yaşındaki Memiş Yanık, 13 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 10.00 sularında, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak mantar toplamak için Tellioluk mevkisine gitti. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Yanık'ın hayatından endişe eden yakınları, Tellioluk ile Taşoluk mevkii ve Taşburun Mahallesi arasında kendi imkanları ile arama çalışması başlattı. Sarp ve dağlık arazide tüm çabalarına rağmen Yanık'tan bir iz bulamayan yakınları, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği'ne ulaşarak yardım istedi. Arama çalışmalarına Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü de dahil oldu. 4x4 arazi araçları ile Tellioluk ve Taşoluk mevkiine giden avcılar ve kulüp üyelerine Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi.

Oldukça dik ve kayalık arazide arama çalışmalarına başlayan yaklaşık 20 kişilik ekip, bölgenin farklı noktalarında ellerindeki fenerlerle arama yaptı. Yanık'ı bulmak için büyük çaba harcayan arama ekibi, dağlık arazide yaşlı adamdan bir iz aradı. Zaman zaman bağırarak yaralanmış olduğu değerlendirilen Yanık'a ulaşmaya çalışan ekipler, yaklaşık 8 kilometrelik bir alanı tarasa da sonuç alamadı.

Havanın aydınlanması ile birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Yanık'ın daha önceden sıkça gittiği Belan mevkisindeki Işkınlık mahallinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonuç verdi. Yanık'ın cansız bedeni, zirveye yakın bir noktada kayalıkların arasında oğlu ve kardeşi tarafından bulundu.

Arama çalışmalarına ilişkin olarak bilgi veren Güblüce Mahalle Muhtarı Nuh Kaya, "Kendisi bizim mahalleden ama ilçe merkezinde ikamet ediyordu. Mantar toplama amacıyla buraya geliyor. Akşama kadar bir haber alınamıyor. Sabaha kadar arandı. Sabah da zirvenin altında oğlu ve kardeşi tarafından hareketsiz bir şekilde bulunuyor. Kayalardan tuta tuta çok zor şartlarda indirdik. Sağ olsun jandarmamız da geldi. Uzun çabalar sonucu aldık geldik cenazeyi" dedi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Yanık'ın cansız bedeni, bulunduğu kayalıkların arasından güçlükle indirilebildi. Uzun süre elle taşındıktan sonra araca alınan cenaze, dağ yolundan yaklaşık 1 saatlik çaba ile aşağıya indirildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık incelemesi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Mantar toplamak için gittiği dağda cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA

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