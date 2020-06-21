Mantar severler ormanlara akın etti
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Mantar severler ormanlara akın etti

Yağışlı havaların ardından Tekirdağ'daki ormanlık alanlara giden mantar severler, topladıkları bolet mantarını kazanca çeviriyor.

Mantar severler ormanlara akın etti
21.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:39

Yağışlı havaların ardından Tekirdağ'daki ormanlık alanlara giden mantar severler, topladıkları bolet mantarını kazanca çeviriyor. Mantar alıcıları ise ormanlık alanların yanında kurdukları tezgahta bolet mantarının kilosunu 30 TL'ye alıyor.

Günümüzde lüks tüketim olarak geçen mantarlar, belli mevsimlerde mantar sevenleri ormanlık alana akın etmesini sağlıyor. Toplayıp tüketmenin yanı sıra yöresel halk, topladıkları mantarları satarak ek gelir elde ettiklerini ifade etti.

"Yiyorum ve satıyorum"

Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde mantar toplayan Murat Büyükçelik, "Doğayı ve mantarı seviyorum. Bildiklerimi yiyorum, bende mantara karşı bir sevgi oluştu. Burada yenebilen bütün mantarları toplamışımdır. Sosyal medyada da bununla ilgili bir grubumuz var. Kanlıca, acı mantar, imparator, bolet gibi mantarları toplayıp yiyorum ve satıyorum" dedi.

"Günlük 80-100 liralık mantar topluyorum"

Kendi mesleğinin yanı sıra mantar toplayıcılığını ek gelir için yaptığını söyleyen Büyükçelik, "Bir fabrikada 22 yıldır teknik bakımcı olarak çalışıyorum. Ek gelir ve hobi için mantar toplayıcılığı yapıyorum. Trakyalı arkadaşlardan birçoğuna kanlıcayı öğrettim, onlar da bana boleti öğretti. Günlük 80-100 liralık mantar topluyorum, yemek için de kendime ayırıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem gelir sağlıyor, hem de tadı güzel"

Bölgede mantar toplayıcılarından mantarı alarak toptancılara satan Okan Akcan ise, "Normalde mevsimi değil ama bu sene yağmurların bol olmasından dolayı mantar mevsimsiz çıktı. İnsanlara faydası oluyor, tadı da güzel. Hem bir gelir sağlıyor hem de yemek için güzel bir şey. Bizler de burada vatandaşlardan mantarı alıyoruz ve toptancılarına gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kilosu 25-30 liraya satılıyor"

Günlük 150 kilograma kadar mantar alabildiklerini söyleyen Akcan, "Sezonu geldiği zaman 7-8 çeşit mantar türü çıkıyor. En popüler mantar türü bolet ve hem geliri olarak hem de tadı olarak diğer mantarlara göre tadı güzel. Genelde Eylül – Ekim arasında çıkıyor ve o zamanlarda 100 – 150 kilo toplanabiliyor. Kilosu 25-30 TL'ye satılıyor. Şuanda mevsimi olmadığı için çok gelmiyor ama günlük 100 – 150 kilo geliyor bize" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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