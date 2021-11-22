BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - MANTAR HASADI ENGELLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı mantar üretim atölyesi kursiyerleri, aylar süren eğitimlerinin sonunda mantar hasadı yaparak öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Kültür mantarlarını tabaklara dolduran engelliler, emeklerinin sonucunda elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşadı.

Engellilerin eğitimine ve yararlı zaman geçirmelerine yönelik hizmet veren Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yer alan mantar üretim atölyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Atölyedeki eğitime katılan engelliler, eğitmenlerinin koordinesinde kompost hazırlanmasından sulamaya, mantar hasadından pazarlanmasına kadar mantarla ilgili her şeyi öğreniyorlar.

Burası beni çok rahatlatıyor

Uzun bir eğitim dönemi geçiren öğrenciler, bugün mantar hasadı yaparak teorik bilgilerini pratiğe döktüler. Kursiyerler, özenle topladıkları kültür mantarlarını tabaklara doldurdu. Mantar yetiştiriciliğini çok sevdiğini söyleyen Hacer Kaya, "Burada çalışmak arkadaşlarımla bir şeyler üretmek beni çok rahatlatıyor. Mantarları sulayarak işe başlıyoruz. Zaman zaman sıcaklıklarını kontrol ediyoruz. Büyüdükleri zaman kesip tabaklara yerleştiriyoruz. İsteyenler gelip sınıfımızı gezip çalışmalarımızı izleyebilir" dedi.

Hasadın ardından toplanan mantarlar, paketlenerek satışa sunuluyor.

Oluşturulma Tarihi : 22. 11. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar'da Hamsi Herkesi Meydanda Topladı Evlere Şenlik Tiyatro Oyunu Bağcılar'da "Huzur Toplantısı" Yapıldı Cinsel Kimlik Karmaşası Aile Hayatındaki Travmadan... Bağcılar Meydanı'nın Açılışı Yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar'a "Spor Kenti" Ödülü Bağcılar Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine Eğitim... Bağcılar Belediyesi Çocuklara Özel İnternet Sitesi Kuruyor 13. Geleneksel Hamsi Şöleni'ne Davet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet