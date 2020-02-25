Mansur Yavaş'tan sanayicilere iş birliği mesajı: "Sizin tespit etmeniz,bizim de o boyutta onu...

25.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:15

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bütün yatırımların parası zaten sizden çıkıyor. Bu nedenle ihtiyaçları sizin tespit etmeniz, bizim de o boyutta onu harcamamız lazım" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ASO 2. OSB'yi ziyaret ederek bölgede yer alan sanayicilerin sorunlarını dinledi. ASO 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliği yaptığı ziyarete Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ASO ve 2. OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve bölgede yer alan sanayiciler katıldı.



Toplantının açılışında konuşan ASO 2. OSB Başkanı Ardıç, başkentin yüksek teknolojili üretimde açık ara önde olduğunu belirterek, "Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve üniversiteleri ile nitelikli insan kaynağı açısından açık ara Türkiye'nin en avantajlı kenti Ankara'dır. Türkiye'de savunma ve havacılık sanayisinin gelişiminde Ankara öncü rol oynamaktadır" diye konuştu.



"Sizin katkınızı bekliyoruz"



Bölgeyle ilgili detaylı bilgi veren Ardıç, Büyükşehir Belediyesinden bazı taleplerde de bulundu. Yanıcı ve parlayıcı madde üretimi yapan sanayiciler için bir alan tahsis ettiklerini belirten Ardıç, "Şehrin içinde sıkıntı yaratabilecek bu işyerlerinin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde buraya taşınmasını hedeflemiştik. Önceki Başkan döneminde yapılan protokolle buranın altyapısı belediye tarafından yapılacaktı ancak hiçbir şey yapılmadı. Bu dönemde sizin katkınızı bekliyoruz. Ayrıca, Sanayi havzasındaki OSB'lerin ASKİ şebekesine dahil edilmesini istiyoruz. Sanayi havzasındaki tesisler için işgücü temininin kolaylaştırılması bakımından gecekondu önleme bölgesinin yerleşim ve yaşamaya elverişli hale getirilmesi de gerekmektedir" ifadelerini yer verdi.



"Sizin tespit etmeniz bizim o boyutta harcama yapmamız lazım"



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yapacakları yatırımlarda ortak akılı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Yavaş, "Bütün yatırımların parası zaten sizden çıkıyor. Bu nedenle ihtiyaçları sizin tespit etmeniz, bizim de o boyutta onu harcamamız lazım. Fiili olarak çalışacak bir protokol yapabiliriz. Sizin de elemana ihtiyacınız var. İyi yetişmiş elemanlar, belki de onlar sizinle irtibat kuramıyor. Ayrıca yine vasıfsızların içerisinde sizin ihtiyacınız olan elemanları bir protokolle tespit edebiliriz. Bu şekilde üretimi artırırken işsizliğe de bir çözüm bulmaya çalışırız. Nispeten 100, 200 kişi de olsa faydası olur diye düşünüyorum. Organize sanayi bölgesine otobüsle gelenlere yönelik bir proje üzerinde çalışıyoruz. Mesela mesaiye saat 07.00'ye kadar otobüsle gelenlerin ücretsiz taşınması gibi bir projemiz var. Onu da sizlerle görüşeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA