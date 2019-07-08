Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşerek belediye olarak bir yurt inşa edip üniversiteye hibe edebilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşerek belediye olarak bir yurt inşa edip üniversiteye hibe edebilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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