Mansur Yavaş'tan Çankaya'da istinat duvarı yıkılan bina hakkında açıklamalar

Mansur Yavaş'tan Çankaya'da istinat duvarı yıkılan bina hakkında açıklamalar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Önceliğimiz mağduriyetleri biran önce gidermek" "Tehlike varsa şu gördüğünüz 5 binanın hepsinin yıkılması gerekecek" Ankara'da istinat duvarı inşaat çalışması...

Mansur Yavaş'tan Çankaya'da istinat duvarı yıkılan bina hakkında açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Önceliğimiz mağduriyetleri biran önce gidermek"

"Tehlike varsa şu gördüğünüz 5 binanın hepsinin yıkılması gerekecek"

ANKARA - Ankara'da istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle yıkılan ve yerinden kayan bina hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Önceliğimiz mağduriyetleri biran önce gidermek. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı geldi buraya. Onlar da burası için ayrı bir proje hazırlıyorlar" dedi.

Çankaya'da alt sokağında yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile çevresinde bulunan toplam 21 bina boşaltıldı. Ekipler tarafından binanın çevresi güvenli hale getirildikten sonra kontrollü bir şekilde yıkım çalışmalarına başlanıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve açıklamalar yaptı.

"Tehlike varsa şu gördüğünüz 5 binanın hepsinin yıkılması gerekecek"

Mağdurlara gereken yardımların yapılmasının birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Başkan Yavaş, "Bina tamamen yıkıldıktan sonra sağı ve solu incelenebilecek. Kontrolsüz bir şekilde yıkılamaz orası. Kontrollü bir şekilde yıkmak lazım. 24 saat çalışılacak. Kurulan bir komisyon var. Burada dairesi boşaltılanları birkaç gün misafir edeceğiz. Mağdur sayısına göre kimi kurumlardan, belediye de dahil daire vereceğiz arzu ederlerse. Kimine de kira yardımı yapmak suretiyle. Eşya yardımı da yapabiliriz başka kurum yapmazsa. Önceliğimiz mağduriyetleri biran önce gidermek. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı da geldi buraya. Onlar da burası için ayrı bir proje hazırlıyorlar. Ortadaki bina yıkılınca sağdakinin ve soldakinin sağlamlığına bakılacak. Ona göre karar verilecek ama tehlike varsa şu gördüğünüz 5 binanın hepsinin yıkılması gerekecek. Kaç kişinin mağdur olduğu yarına kadar belli olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER