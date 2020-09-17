Mansur Yavaş'tan, Başkan Böcek'e ziyaret
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Mansur Yavaş'tan, Başkan Böcek'e ziyaret

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti.

Mansur Yavaş'tan, Başkan Böcek'e ziyaret
17.09.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:23

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Yavaş, doktorlar ve Böcek'in ailesiyle görüştü. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, hastaneye gelişinde Antalya Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve aile yakınları karşıladı. Hastanede doktorlar ve aile yakınlarıyla görüşen Mansur Yavaş, çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.Muhittin başkanla ilk günden beri sık sık telefonda görüştüğünü söyleyen Yavaş, "Takip ediyoruz. Ben her gün arıyordum. İletişim kesildi, bugün- yarın düzelir derken uzun sürünce bir şekilde televizyonlardan durum hakkında bilgi aldım. İki gün uyutulacak denince 'Bugün acaba tam uyandığı zamana denk gelir mi' diye geldim, ama sanıyorum biraz daha uzayacak. Sevincimiz şu, durumu iyiye gidiyor. Biraz sürecek ama önemli değil. Dualarımız onunla. Bir an önce iyileşmesini bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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