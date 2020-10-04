Mansur Yavaş'tan "Atatürk'ün Ankara hemşehriliği" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mansur Yavaş'tan "Atatürk'ün Ankara hemşehriliği" mesajı

04.10.2020 23:12 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:12
Mansur Yavaş'tan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mansur Yavaş'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel ve sanatsal yönleri başta olmak üzere sanayisiyle, turizmiyle, doğasıyla, kırsal kalkınmasıyla Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa yakışır, dünya başkentleriyle yarışır seviyeye çıkarmanın en büyük görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, bu özel günde milli mücadeleyi başlatmak için Ankara'ya gelen ve bir tarih yazan, kentimizin hemşehriliğini kabul ederek bizleri onurlandıran başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Halil Sezai Yıldırım Mayruk Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Can Bartu Eddie Newton Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Çorum İşgal Ak Parti Nişantaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mansur Yavaş'tan "Atatürk'ün Ankara hemşehriliği" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 23:16:11. #1.14#
title