Mansur Yavaş'tan 'Adaylık' İddialarına Açıklama: Ankara Rozetsiz Yönetilmelidir

Beypazarı eski belediye başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde muhalefet partilerinin ortak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur." dedi.

Yavaş'ın paylaştığı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

"TEVECCÜH ŞAHSIMA DEĞİL ANKARALILARA GÖSTERİLDİ"

Adaylığım konusundaki teveccühün şahsıma değil Ankaralılara gösterildiğine inanıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen değerin ifadesidir. Uzlaşı ve ortak akla dayalı günlük siyasi çekişmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir.

"ANKARA SIRADAN BİR KENT DEĞİL, ÜLKEMİZİN BAŞKENTİDİR"

Ankara sıradan bir kent değil, Ülkemizin Başkentidir. Ankara'yı, zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara'yı merkeze almamız olduğuna inanıyorum.

Mansur Yavaş

"BAŞKENTE SİYASET GÖZLÜĞÜYLE BAKILAMAZ"

Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz.

"ANKARA ROZETSİZ YÖNETİLMELİDİR"

Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.

İYİ PARTİ'DEN MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamada, "Sayın Yavaş ile görüşeceğim. Sayın Yavaş'ın düşüncesini ve süreci nasıl değerlendirdiğini öğrenmek için yapılacak bir ziyaret. Adaylık sürecini değerlendirmek istiyoruz. Ankara için hatırı sayılır bir isim. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursa mutlu oluruz. Bizi tercih etmesini isteriz. Saygı duyduğumuz, namuslu bir vatan evladıdır" dedi.

İşte Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar;