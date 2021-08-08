MANSUR YAVAŞ SOLFASOL VE YEŞİLÖZ'DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU, SORUNLARI YERİNDE DİNLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Solfasol Mahallesi'nde iki bölgede ve Yeşilöz Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Solfasol Mahallesi'nde iki bölgede ve Yeşilöz Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada "Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap" projesi kapsamında yapılan imar değişikliği hakkında bilgi veren Yavaş, "İnşallah bizim dönemimizde imarınızı bitireceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Ertan Işık ve Atilla Çelik ile birlikte Solfasol Mahallesi'nde iki bölgede ve Yeşilöz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek tek tek ilgilenen Yavaş, "Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap" kapsamında değişen imar planı hakkında bölge sakinlerine detaylı bilgi verdi. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ertuğrul Candaş da vatandaşlara imar planı hakkında bir sunum yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Buradaki imar sorunuyla ilgili hem seçimden önce hem de seçimden sonra çok gelen oldu. Biz de hazırlıklarımızı yaparak mahallenize hemşehrilerimizin ayağına gelerek yerinde anlatalım dedik. Sizler de burada ne yapılıyor göreceksiniz. İtiraz varsa ya da bizim düzeltmemizi istediğiniz bir şeyler varsa düzelttireceksiniz" dedi.

YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Yıllardır bölgede imar planının yenilenerek mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını bekleyen bölge sakinleri ise Başkan Yavaş'ın ziyaretinden ve kendilerini dinlemesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Mesut Doğan (Altındağ Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı): "Göreve gelmesinden itibaren Mansur başkanımız ile sürekli istişarelerimiz var. Sorunlarımızı ilettik ve çözüm noktasında olumlu sonuçlar aldık. Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje ortaya çıkarttı ve vatandaşlar bundan çok memnun kalacaklar. Pursaklar yokken, Saray yokken burası hep vardı. Yıllardır burasının kahrını çekiyorduk. Mansur başkanımız buraya yapılan hizmet sayesinde bir hareket getirdi. Burada 45-50 yıldır umut bekleyen insanların umudu oldu. Mansur başkanımız mahallemizin sorunlarıyla da gereken ilgi ve alakayı gösteriyor. "

-İbrahim Karaağaç (Solfasol Dernek Başkanı): "Buralarda eskiden bir büyükşehir belediye başkanı görmüyorduk. Allah razı olsun, Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, buraya kadar gelip bizleri bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. "

-Fatma Eroğlu: "4 sene önce gecekondum yıkıldı. 30 senedir bekliyorum. Bir emekli maaşıyla kirada oturuyorum. Mansur başkan geldi yapılacağını söyledi. Allah razı olsun ondan. "

Kaynak: Habermetre