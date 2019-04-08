31 Mart Yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı.

Yavaş, Hacı bayram Veli Camii'nde sabah namazını kıldı. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kabrini ziyaret eden Yavaş, burada yaptığı açıklamada, mazbatasını bugün alacağını belirterek hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA