Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın

KOCAELİ (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehir yönetiminde verilen kararlarda suçunun tek kişiye çıkarıldığını belirterek, "Öyle bir kent konseyi kuralım ki; o kent konseyi benim bütün suçumu, günahımı üstüne alsın" dedi.

Balıkesir'de düzenlenen 3'üncü Kent Konseyleri Sempozyumu kapsamında; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Buyukakın ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in katılımıyla 'Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma' konulu 'Belediye başkanları özel' oturumu gerçekleştirildi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, "Dünyanın bütün insanları 1 ay kırmızı et yese, dünyanın ısısı 1-2 derece artıyor. Bu kadar ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. Plansız hiçbir şey olmaz. Aylık maaşınızı bile planlamak zorundasınız. Kent konseylerinin, belediye meclisinde kentte alınacak olan tüm kararlarda, onayı veya şerhinin olacak şekilde bir oy hakkının olması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta bir önerimiz daha var. Mahalleyle ilgili bir karar alınacağında, ilgili mahallenin muhtarı da meclis üyesi gibi oy hakkı olması yönünde" dedi.