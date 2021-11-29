MANSUR YAVAŞ ÖĞRENCİ KISA BELGESELİNİ DUYURDU

"UMUT" BİR YURT MESELESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkent'te üniversiteyi okumaya gelen gençlerin barınma problemini nasıl çözdüğünü ve bu süreçte neler yaşandığını konu alan "Umut Bir Yurt Meselesi" adlı belgesel film Youtube kanalında yayınlandı. Belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği sosyal dayanışma örnekleri her geçen gün artıyor.

Başkent'te iyilik hareketini başlatan ve bunun dalga dalga yayılmasını sağlayan Yavaş son olarak üniversiteyi Ankara'da okumaya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencileri de yalnız bırakmadı.

Yurt bulamayan ya da ekonomik zorluklar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencileri Şefkat Evleri ile kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de bu öğrencilerin barınma sorununun nasıl çözüldüğünü, aileleri ile yaşadıkları o anları anlatan belgesel bir film hazırladı.

YAVAŞ: "BİNLERCE EVLADIMIZA YUVA OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDİYORUZ"

Yürekleri ısıtan bir filme imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve ailelerine özel hazırladığı "Umut Bir Yurt Meselesi" adlı belgeseli Youtube kanalında yayınladı.

Başkan Yavaş da Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen ve barınma endişesi yaşayan gençlerin ve ailelerinin yaşadıkları süreci anlatan belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

"Üniversite Ankara'da okunur" sözünü tutan Yavaş paylaşımında, "Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİN HEM ANNESİ HEM DE BABASI OLDU

Üniversiteyi kazanarak Ankara'ya gelen gençlerin parklarda ve sokaklarda kalmasına müsaade etmeyen ve umut ışığı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ailelerin emanet ettiği gençlere sahip çıkarak barınmadan yemeğe, çamaşırdan ulaşıma kadar birçok hizmeti ücretsiz karşılamaya devam ediyor.

AŞTİ'de karşılanmalarından Büyükşehir Belediyesine getirilmelerine, rehberler eşliğinde barınma noktalarına nakillerinden kente dair bilgilendirilmelerine kadar birçok sorunu çözülen gençlere ve ailelerine özel hazırlanan belgesel, "https://www. youtube. com/watch? v=0X0MQSmeyQc&ab_channel=MansurYava%C5%9F" linki üzerinden izlenebilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin barınma hizmetinden bugüne kadar toplamda 5 bin 597 öğrenci yararlanırken, 18 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 3 bin 55 öğrenci ücretsiz barınma hizmeti almayı sürdürüyor.

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