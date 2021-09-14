Mansur Yavaş ne ödülü kazandı? 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kim kazandı? Başkent Ödülü'nü hangi Belediye Başkanı aldı? - Haberler
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Mansur Yavaş ne ödülü kazandı? 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kim kazandı? Başkent Ödülü'nü hangi Belediye Başkanı aldı?

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Mansur Yavaş ne ödülü kazandı? 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kim kazandı? Başkent Ödülü'nü hangi Belediye Başkanı aldı?

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü bugün verildi. Vatandaşlar, Başkent Ödülü'nü kim kazandı, hangi Belediye Başkanı aldı? 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kim kazandı? merak etti. Peki, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kim kazandı, hangi Belediye başkanı kazandı? İşte detaylar...

Adı sık sık Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, City Mayors Foundation tarafından düzenlenen Dünya Belediye Başkanı organizasyonunda 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı.

2021 DÜNYA BELEDİYE BAŞKANI BAŞKENT ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı. Yavaş, yaptığı ilk açıklamasında "Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralı'nın. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz ve saygılar sunuyorum" dedi.

"BU BAŞARI MANSUR YAVAŞ'A AİT DEĞİL"

Ödülü kazandığı duyurulduktan sonra vatandaşlara seslenen Yavaş, "Sevgili hemşehrilerim. Biraz önce İngiltere'den açıklanmış. Tabii, son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralı'nın. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz ve saygılar sunuyorum" dedi. Bu anlar daha sonra Mansur Yavaş tarafından sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

ÖDÜLÜ KAZANMA SEBEBİ DE AÇIKLANDI

World Mayor ekibi Yavaş'ın neden ödülü kazandığını şu açıklama ile duyurdu: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Halkın güvenliği ve şeffaflığı önceleyen bir yönetim anlayışı sergiledi. Avrupa ve Asya'nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme vizyonu ortaya koydu. Yolsuzlukla cesaret ve inançla mücadele etti. Toplumun yoksul ve dezavantajlı kesimlerini destekledi. Temiz suya ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Bağlantıları zayıf olan bölgelere internet erişimi sağladı. Binlerce referans ve yoruma bakıldığında Ankara Halkı ve Türkiye'den pek çok kişi Mansur Yavaş'ın Ankara'yı Dünya'nın en büyük başkentlerinden biri haline getireceğine inanıyor." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Mansur Yavaş ne ödülü kazandı? 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kim kazandı? Başkent Ödülü'nü hangi Belediye Başkanı aldı? - Haberler
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