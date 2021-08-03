Mansur Yavaş: Mesire alanlarında mangala ara veriyoruz
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Mansur Yavaş: Mesire alanlarında mangala ara veriyoruz

Mansur Yavaş: Mesire alanlarında mangala ara veriyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, havai fişek kullanımına ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ile ateş yakılmasına ara verdiklerini duyurdu.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, havai fişek kullanımına ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ile ateş yakılmasına ara verdiklerini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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