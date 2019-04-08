Mansur Yavaş, Mazbatasını Aldı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen, 'milleti ittifakı'nın yerel seçimdeki adayı CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Adliyesi'ne gelerek, mazbatasını aldı.

Ankara'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve partililer ile birlikte Ankara Adliyesi'ne geldi. Yavaş, burada İl Seçim Kurulu Başkanı Bahattin Özbaş'tan mazbatasını aldı. Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, bugün göreve başlayacaklarını söyledi. Ankara halkının kendilerini 5 yıllığına görevlendirdiğini kaydeden Başkan Yavaş, "İnşallah buna layık olmaya çalışacağız. Hep televizyonlarda söylediğimiz gibi seçimlerden önce söylediğimiz gibi Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, diğer ülkelerin başkentleriyle gelişmiş ülkelerin başkentleriyle yarışır bir Ankara'yı hep birlikte başaracağız. Böyle olduğu zaman Ankara'da yaşayan Ankaralılar da Ankara'da yaşamaktan daha fazla keyif alacaklar" dedi.

'BİZDE KİN, HUSUMET YOK'

Seçimin geride kaldığını belirten Yavaş, "Bizde kin, husumet yok. Ne çalışanlar açısından ne oy vermeyenler açısından Ankara'da bir ayrım söz konusu değil. Bundan sonra Ankara'daki herkesi kucaklayarak, eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Hizmetlerimizde adalet ve liyakat ön planda olacak. İnşallah sonuçta da başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Yavaş, "İlk icraatınız ne olacak?" sorusuna ise "Onu başlayınca görürsünüz. Şimdi uzatmayalım" yanıtını verdi.

Mansur Yavaş, açıklamasının ardından mazbatayı gazetecilere gösterdi ardından devir teslim töreni için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

- Ankara

Kaynak: DHA