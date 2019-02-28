Mansur Yavaş, Maltepe Pazarı'nı Ziyaret Etti

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Ankara'da aşsız ve işsiz insan kalmaması bizim en büyük projemizdir. Bütün çalışmalarımız bunun üzerine olacaktır." dedi.

Yavaş, Çankaya ilçesinde Maltepe Pazarı'nı ziyaret etti ve esnafın sorunlarını dinledi.

Esnafın pazarın taşınmaması konusundaki taleplerini iletmesi üzerine Yavaş, kira kontratı yenilemesiyle Maltepe Pazarı esnafının mağduriyetinin giderilebileceğini belirtti.

Yavaş, "Anafartalar Çarşısı'nı da yıkacağız demişlerdi. Biz orayı ziyaret ettikten sonra vazgeçtiler. İtfaiye Meydanı'ndaki esnafı ziyaret ettik, orayı da tamamen yıkıp yurt yapacağız diyorlardı. Şimdi orayı da yıkmaktan vazgeçtiler. Bugün buraya geldik diye onlar sizlerin oylarına talip olmak için buranın da problemini çözerler." diye konuştu.

Esnaf çocuğu olduğu için sorunları çok iyi analiz edebildiğini vurgulayan Yavaş, pazarın yıkımının yapılması halinde Ankara'nın en güzel yerindeki binalarda modern satış alanları oluşturulacağını bildirdi.

"Esnafı mülk sahibi yapmaya hazırız"

Yavaş, Ankara'da esnafı ve ticareti sürekli destekleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ankara'da kim ekmek veriyorsa, başımızın üstünde yeri var. Kapanan dükkanlarda işsiz kalanlar, hem belediyeye hem ailelere yüktür. Ankara'da her zaman üretimi ve ticareti desteklemeyi görev olarak görüyoruz. Ankara'da aşsız ve işsiz insan kalmaması bizim en büyük projemizdir. Bütün çalışmalarımız bunun üzerine olacaktır. Net bir şekilde söylüyorum. Sayın Bakan esnafın yıkım sorununu çözsün, bütün oyları onlara verin. Eğer sorun çözülmez ise Maltepe Pazarı'ndaki esnafın tamamını en uygun yere taşıyarak, istedikleri standartta onları mülk sahibi yapmaya hazırız."

Yavaş'a, ziyareti sırasında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti.

Kaynak: AA