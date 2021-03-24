Mansur Yavaş kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında?
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Mansur Yavaş kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında?

24.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:35
Mansur Yavaş kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında?

Türk avukat, siyasetçi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? Mansur Yavaş nereli, mesleği nedir? Mansur Yavaş hayatı ve biyografisi nedir?

Türk avukat, siyasetçi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? Mansur Yavaş nereli, mesleği nedir? Mansur Yavaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 23 Mayıs 1955 Beypazarı'nda doğmuştur.

Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın çocuğu olarak 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlamış, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı, eski Beypazarı belediye başkanı ve avukat. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda gördü. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak öğrenimine devam etti.

1983 yılında fakülteden mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrası Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup %51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranı ve 11 bin oy alarak yeniden Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Ancak %27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamladı. Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi.

21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi. Ardından 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve parti meclisi toplantısında da aday oldu.

2014 yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.Seçimi çok az farkla kaybetmiştir. 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etmiştir.

Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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