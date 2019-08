Mansur Yavaş - Kadın Kooperatifleri Çalıştayı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kooperatiflerin üreteceği malların Halk Ekmek'te satılabileceği bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, bir otelde, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi iş birliği ile düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı"nda kadın elinin değdiği her yere bereket geldiğini belirtti.

Başarılı kooperatif çalışmalarını yerinde görmek için İzmir ve Aydın'a ekipler görevlendirdiklerini aktaran Yavaş, seçimlerden önce söz verdikleri gibi başka yerlerden bitki, ağaç, çiçek almak istemediklerini vurguladı.

Alımların Ankara'da yapılması için çaba harcayacaklarını ifade eden Yavaş, bu alanda üretim yapan kadınları, alım garantisi verip sözleşmeli üreticilik yaptırarak destekleyeceklerini kaydetti.

Kooperatif ürünleri Halk Ekmek'te

Kooperatiflerin üreteceği malların da Halk Ekmek'te satılabileceği bir çalışmanın içerisinde olduklarını dile getiren Yavaş, şu bilgileri verdi:

"Sadece Ankara'da bize isimlerini bildiren kadın kooperatifleri değil, yüzlerce kadın kooperatifinin bir şeyler üretip bunları Ankara Büyükşehir Belediyesi eliyle 'halk market' adı altında Ankara'nın her yerinde sattığını düşünün. Hem Ankara'da yaşayanlar daha ucuz satın alabilecek hem de kadınlarımız emekleriyle kazandıkları parayı istedikleri doğrultuda ailesi, çocuğu için harcayacak. İnşallah bu projeyi gerçekleştireceğiz."

"Halk Ekmek zarar ediyor"

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, kooperatiflerin ürettiği ürünleri Halk Ekmek'te satışa sunmak istediklerini ancak şirket yöneticileri henüz istifa etmediği için bunu gerçekleştiremediklerini anlattı.

Belediye şirketlerinden istifa etmeyen yöneticilerle ilgili soruya Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Tescil davasını kazandık, ancak tahmin ediyorum istinafa gidecek. Ben buradan kendilerini tekrar ikaz ediyorum. Kaybettiğimiz her gün Ankara'nın aleyhine ve Halk Ekmek aleyhine. Şu anda Halk Ekmek zarar ediyor. Biz de şunu iddia ediyoruz. Biz Halk Ekmek ürünlerini çoğaltıp, insanların para kazanmasını, üretmelerini sağlarken halka daha ucuz ekmek yedireceğiz. Halk Ekmeği Ankara'nın her tarafına marka yapıp ulaştırmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili esnafla iş birliği yapacağız. Şu andaki haliyle Halk Ekmek zarar ediyor, ekmekleri dağıtan kar ediyor. Yanlış bir uygulama."

Çalıştaya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da katıldı.

Kaynak: AA