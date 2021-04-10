Mansur Yavaş istinat duvarı yıkılan binayla alakalı açıklamalarda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mansur Yavaş istinat duvarı yıkılan binayla alakalı açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mansur Yavaş istinat duvarı yıkılan binayla alakalı açıklamalarda bulundu

Ankara'da istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle yıkılan ve yerinden kayan bina hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şu anda edinilen bilgiye göre yapı denetim raporu alınmamış.

Ankara'da istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle yıkılan ve yerinden kayan bina hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şu anda edinilen bilgiye göre yapı denetim raporu alınmamış. Ortadaki asıl bina yıkıldıktan sonra belli olacak asıl durum" dedi.

Başkent'te, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile çevresinde bulunan toplam 21 bina boşaltıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptı.

"Kimse mağdur edilmeyecek"

Kimsenin mağdur olmaması için herkesin üzerine düşen görevi yaptığını belirten Başkan Yavaş, "Şu ana kadar yapılan tespitlere göre göçürülen binanın sağ ve sol tarafının büyük risk taşıdığı anlaşılıyor. Ayrıca ön taraftaki binada da yıkım esnasındaki sarsıntıdan dolayı problem olacağı düşünülüyor. Hafriyat kaldırdıktan bu yıkıntı bir yerde toplanacak. Ailelerin kendi özel mallarını oradan seçmeleri sağlanacak. Bu arada da bir koordinasyon merkezi kuruldu. Çevre Bakablığı'ndan, Valilikten ve diğer kurumlardan birer tane görevli var. Bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanıyor. Kimse mağdur edilmeyecek. Ham bakanlık hem valilik hem belediye olarak herkes üzerine düşeni yapıyor. Şu anda edinilen bilgiye göre yapı denetim raporu alınmamış. Ortadaki asıl bina yıkıldıktan sonra belli olacak asıl durum. Ondan sonra bir şeyler yapılacak. ya burada kira yardımı yapılıp eşyaları verilecek. ya da mevcut kurumların dahilinde belediyenin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elindeki dairelerin birine de yerleştirebiliriz. Bir iki güç içerisinde belli olacak" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mario Draghi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Dilan Çıtak Burak Deniz Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Gökhan Töre Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mansur Yavaş istinat duvarı yıkılan binayla alakalı açıklamalarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:23:46. #1.14#
title