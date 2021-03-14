Mansur Yavaş'ın Twitch hesabı adresi nedir? Mansur Yavaş ne zaman Twitch yayınlarına başlayacak? Kanalın içeriği ne olacak?

Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Twitch kanalı açtığını duyurdu. Bunun ardından Twitch hesabı nedir, kullanıcı adı nedir merak edildi. Peki, vatandaşların merak ettiği Mansur Yavaş'ın Twitch adresi nedir? Mansur Yavaş'ın Twitch hesap ismi ne?

Mansur Yavaş Twitch hesabı açtı! Bunun ardından Mansur Yavaş'ın Twitch hesabı merak edildi. Peki, Mansur Yavaş'ın Twitch kanalında ne tür paylaşımlar yapacak, hangi günler canlı yayında olacak belli oldu mu? Mansur Yavaş'ın Twitch hesabı adresi ne?

MANSUR YAVAŞ TWİTCH HESABI AÇTI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan "Selam chat" notlu bir video paylaşarak Twitch'te kanal açtığını duyurdu. Eğlenceli videosu ile gençlerin diline hitap ettiği görülen Yavaş, sosyal medyada gündem oldu.

"ARTIK BEN DE BURADA, TWİTCH'TEYİM"

Videosunda bir Twitch yayıncısının, "Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki?" sorusunu "Var" diyerek yanıtlayan ve ardından eğlenceli görüntülere yer veren Mansur Yavaş, video paylaşımında şu ifadelere kullandı: "Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch'deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'deyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin. Birlikte oluşturalım."

MANSUR YAVAŞ'IN İLK YAYINI NE ZAMAN OLACAK?

Twitch'e katılmasının ardından Mansur Yavaş'ın ilk yayını da belli oldu. Yavaş, Türkiye'de en çok izlenen yayıncılardan biri olan "pqueen" adlı Pelin Baynazoğlu'nun programına konuk olacak. Haberi Twitter'dan duyuran Pqueen, şunları söyledi: "Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum: 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de Pqueen ile Kimdir'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş"

MANSUR YAVAŞ'IN TWİTCH HESABI ADRESİ NEDİR?

'https://www.twitch.tv/mansuryavas' adresine giriş yaparak Mansur Yavaş'ı Twitch üzerinden takip edebilirsiniz. Buradan takip edebilir ve canlı yayınlarını izleyebilirsiniz.

Mansur Yavaş Twitch kullanıcı adı : @mansuryavas

MANSUR YAVAŞ TWİTCH KANALINDA NE TÜR PAYLAŞIMLAR YAPACAK?

Mansur Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch'deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'deyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin. Birlikte oluşturalım."

Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerin sorunlarını dinlemek ve birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'e katıldığını belirtti.