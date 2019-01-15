Mansur Yavaş'ın Seçim Şarkısı ve Sloganı Belli Oldu

Mansur Yavaş'ın Seçim Şarkısı ve Sloganı Belli Oldu

Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli olduANKARA - CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.

Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu

ANKARA - CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.
CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu. Slogan olarak "İzan, Nizam, İrfan" seçilirken, logosunda "Mansur: Bereket ve Huzur" ifadeleri yer aldı. Yavaş'ın seçim şarkısı ise 'Yavaş yavaş Ankara' oldu.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et