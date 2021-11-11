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Mansur Yavaş'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mansur Yavaş'ın acı günü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in de katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in de katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş (56) vefat etti. Sabri Yavaş için Beypazarı ilçesindeki Cemil Ercan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Yavaş, Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Yavaş'ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara ilçe belediye başkanları ve çok sayıda siyasi katıldı. - ANKARA

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