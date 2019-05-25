Mansur Yavaş: İmamoğlu hakkında suçlama yapmak istediler, aynısının Ankara'da olacağını duyuyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cuma akşamı düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için ihalelerin canlı yayınlanacağını ve makam araçlarını azaltacaklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cuma akşamı düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için ihalelerin canlı yayınlanacağını ve makam araçlarını azaltacaklarını söyledi.
Konuşmasında geçtiğimiz günlerde bazı kişilerin Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunması için zorlandığı iddialarını ima eden Mansur Yavaş, aynı iddiaların kendisi için de dillendirildiğini söyledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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