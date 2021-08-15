MANSUR YAVAŞ İLÇE GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

PURSAKLARDA ESNAF, VATANDAŞ VE MUHTARLARLA BULUŞTUGöreve geldiği ilk günden itibaren mesaisinin büyük bir bölümünü ilçe ziyaretlerine ayıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaş, esnaf ve muhtarlarla bir araya gelerek ilçe sorunlarını yerinde dinliyor.

PURSAKLARDA ESNAF, VATANDAŞ VE MUHTARLARLA BULUŞTU

Göreve geldiği ilk günden itibaren mesaisinin büyük bir bölümünü ilçe ziyaretlerine ayıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaş, esnaf ve muhtarlarla bir araya gelerek ilçe sorunlarını yerinde dinliyor. Bu hafta sonu da Pursaklar'da iki bölge ile ASKİ Pursaklar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü ziyaret eden Yavaş, altyapı çalışmarına öncelik verdiklerini belirterek, "Birinin evini sel bastığı zaman benim evimi basmış gibi oluyor. Aldığımız maaşı hak etmekten başka bir düşüncemiz yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret ettiği ilçelerde vatandaş ve esnafın sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinleyerek, ortak akıl ilkesi doğrultusunda çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

Bu hafta sonu da Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Ertan Işık ve Atilla Çelik, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz, Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammed Güldaş ile birlikte Pursaklar'ı ziyaret eden Yavaş, ilçe sakinleri, esnaf ve muhtarlarla buluştu.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin altyapı, ulaşım ve asfalt çalışmalarına öncelik verdiğinin altını çizerek, devam eden projeler ile yeni projeler hakkında bilgi verdi.

"ALDIĞIMIZ MAAŞI HAK ETMEKTEN BAŞKA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği temsilcileri ile de bir araya gelen Yavaş, bölge esnafı ve sakinlerinin dile getirdiği talepleri tek tek not alırken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'nın tümünde bir altyapı sorunu var. Yağmur suyu ve kanalizasyon hattını yan yana koymuşlar. Pursaklar'ın 20 yıl önceki nüfusuyla şimdiki nüfusuna bakın. 20 yıl önceki binaların kat yüksekliği ile şimdikilerin yüksekliğine bir bakın. Emsaller verildi ama altyapı aynı duruyor, aynı durunca ne oluyor evden yukarı doğru lağam tepiyor. Bunları yapmak zorundayız. Bizim başka bir şeye harcayacak paramız yok. Öncelikle birinin evini sel bastığı zaman benim evimi basmış gibi oluyor. Çukurambar 20 bin nüfus gibi yapılırken şimdi olmuş 100 bin nüfus ama boruları aynı. Keçiören, Yenimahale, Mamak aynı. Her işi bıraktık öncelikle televizyonlardan gördüğümüz görüntüleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Mesela asbestli borular insan sağlığı için çok çok önemli. Kanserojen etkisi var ve şehrin ani büyümesi karşılığında bunların acilen yapılması gerekiyor. Asfaltları gıcır gıcır yaparsın ama bir yandan da evlerimizin de sel basmasını önlemek gerekiyor bunun için az daha sabır. Aldığımız maaşı hak etmekten başka bir düşüncemiz yok. Ben de görev sürem bittikten sonra Kızılay'da başım dik gezeceğim. "

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Pursaklar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde bölge muhtarları ile de bir araya geldi. Muhtarlarla çay içerek sorunlarını dinleyen Yavaş, imar sorunlarının kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi. İlçe ziyareti sırasında Pursaklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne giden Yavaş, Güngör Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla da buluştu.

Kaynak: Habermetre