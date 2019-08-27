Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kalkıyor

27.08.2019 14:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bakkal ile çiftçilere yönelik ekonomik kalkınma planı ve metro inşaatı olmak üzere Ankaralıları yakında ilgilendiren projeler hakkında detaylar verdi.



Küçük bakkalların süpermarket zincirleri altında ezilmesini engelleyeceklerini belirten belediye başkanı, halk ekmek büfelerini ortadan kaldırarak, 4 bin 600 bakkala belediye bayisi olma imkanı tanıyacaklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle