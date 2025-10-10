Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı mı?

Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş yıllarda gerçekleştirilen konser organizasyonlarına ilişkin yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Peki, Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı mı?

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "konser" dosyasıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulundu. Peki, Mansur Yavaş hakkında resmi olarak bir soruşturma açıldı mı?

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş yıllarda düzenlenen konser organizasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Eylül'de aralarında eski belediye yöneticileri ile şirket temsilcilerinin de yer aldığı 14 kişi, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne sevk edilerek cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında; Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, aynı dairenin eski başkan vekillerinden H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç. bulunuyor.

BAŞSAVCILIKTAN MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Trump'tan Mısır'da liderler zirvesi planı! Türkiye de davetliler arasında

Trump'tan tarihi zirve planı! Davetliler arasında Türkiye de var
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSERKAN:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 303.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Tanımak neredeyse imkansız! 32 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.