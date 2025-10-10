Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı mı?

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "konser" dosyasıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulundu. Peki, Mansur Yavaş hakkında resmi olarak bir soruşturma açıldı mı?

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş yıllarda düzenlenen konser organizasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Eylül'de aralarında eski belediye yöneticileri ile şirket temsilcilerinin de yer aldığı 14 kişi, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne sevk edilerek cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında; Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, aynı dairenin eski başkan vekillerinden H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç. bulunuyor.

BAŞSAVCILIKTAN MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.