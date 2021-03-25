Mansur Yavaş genelge çıkartıp yasak getirdi! Belediye binasında 3 ismin fotoğrafı var

Konuk olduğu programda hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye binasında kendi fotoğrafımı yasakladım. Atatürk'ün fotoğrafı var, Cumhurbaşkanı'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Benim yok" dedi.