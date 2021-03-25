Mansur Yavaş genelge çıkartıp yasak getirdi! Belediye binasında 3 ismin fotoğrafı var
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Mansur Yavaş genelge çıkartıp yasak getirdi! Belediye binasında 3 ismin fotoğrafı var

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Konuk olduğu programda hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye binasında kendi fotoğrafımı yasakladım. Atatürk'ün fotoğrafı var, Cumhurbaşkanı'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Benim yok" dedi.

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Haber Global televizyonunun canlı yayınına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hem gündemdeki konulara ilişkin hem de kendisi hakkındaki merak edilen sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Programın bir bölümünde "Belediye binasında kendi fotoğrafımı yasakladım" diyen Yavaş, "Genelge yayınladım bu konuyla alakalı. Atatürk'ün fotoğrafı var, Cumhurbaşkanı'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Benim yok" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş genelge çıkartıp yasak getirdi! Belediye binasında 3 ismin fotoğrafı var

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:06:51. #1.14#
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