Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde ve kamuoyunda sıkça tartışılan Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olarak yorum yaptı. Peki, Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Kılıçdaroğlu, Deutsche Welle Türkçe'nin YouTube kanalındaki canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı gibi soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, merak edilen konulara açıklık getirdi.

YAVAŞ YA DA İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına olası adaylığı için "Onlar şu anda belediye başkanı. Onların başarılı olması, onların yapılan anketlerde çok üstlerde çıkması, gönül ister ki Cumhurbaşkanının da çok üstünde olsunlar, beni mutlu ediyor" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞARILI"

Belediye başkanlarının başarılarını görmenin kendisini son derece mutlu ettiğini tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onun dışında belediye başkanlarımız ileride çok daha iyi yere gelirler. Gelsinler tabii. Bütün başarılar elbette ki ödüllendirilmeli ama şu anda ben bütün belediye başkanlarımın kendi bulundukları kente yoğunlaşmalarını, orada var olan sorunları çözmelerini, çok ciddi sorunlar var, azalan kaynakları en verimli şekilde kullanarak bu sorunları çözmeyi kafalarına koysunlar, bu çerçevede çalışsınlar. Şu anda yoğunlaşacakları tek şey var; Ekrem Bey İstanbul'a, Mansur Bey Ankara'ya, diğer belediye başkanlarımız bulundukları alanlarda kentlere yoğunlaşsınlar... İstanbul'un ve Ankara'nın kendine göre özelliği var. Ankara, Cumhuriyet'in başkentidir. Cumhuriyet'e yakışır bir başkent olmak zorundadır. Biliyorsunuz burada önceki belediye başkanıyla ilgili olarak Ankara'nın parsel parsel nasıl satıldığı ifade edilmişti, şimdi Mansur Bey Ankara'yı toparlıyor. Ankara'yı aynı zamanda bir kültür başkenti yapacak. İstanbul da aynı şekilde..."

İstanbul'da CHP'nin seçimi kazanmanın yıl dönümünde CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanması hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, İstanbul'da elde edilen başarıda parti örgütünün rolünün büyük önem kazandığını söyledi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN 2023'TE FARKLI GÖREVLER OLUR MU?

Yapılan popülerlik araştırmalarında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığı belirtilerek, "Bu kadar popüler olmaları sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Tam tersine." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, bu iki isim 2023'te daha farklı bir göreve aday olma ihtimaline yönelik soru üzerine, "Bunu düşünmek kadar yanlış bir şey yok. Onlar şu anda belediye başkanı. Onların başarılı olması, onların yapılan anketlerde çok üstlerde çıkması, gönül ister ki Cumhurbaşkanının da çok üstünde olsunlar, beni mutlu ediyor. Çünkü verdiğimiz mücadelenin artılarını görüyoruz. Aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.