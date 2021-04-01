Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı olacak mı?
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Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı olacak mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı olacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu soruldu. Yavaş, soruya dikkat çekici cevap verdi.

Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu dikkat çeke sorulardan biri oldu.

MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" dedikten sonra Yavaş, "Aday gösterilmek insanın nefsini okşayan ve dinlediğimiz zaman çok hoşumuza giden bir olay. Bu kadar. Onun haricinde böyle bir hedefimiz gerçekten yok" yanıtını verdi. Bunun üzerine Altaylı, "Nasıl olmaz. Bugün gördüğüm bir ankette ilk iki sıraya çıkmışsınız. Tayyip Bey'i de geçmişsiniz, İmamoğlu'nu da geçmişsiniz. İlk sıraya çıkmışsınız" ifadelerini kullandı.

"ZATEN BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Altaylı'nın ısrarlı soruları üzerine Yavaş, "Anket böyle diyor hemen aday mı olmam gerekiyor veya halk beğeniyor diye ortaya mı çıkmam gerekiyor? Zaten böyle bir gündem yok" yanıtını verdi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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