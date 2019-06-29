Mansur Yavaş: Belediyenin malları TOKİ'ye devredilmiş, bundan Ankara halkı zarar görüyor

Mansur Yavaş: Belediyenin malları TOKİ'ye devredilmiş, bundan Ankara halkı zarar görüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin daha önce hükümetle yaptığı anlaşma gereğince 600 milyon lira alacağına karşılık satması gereken maliye hazinelerinin TOKİ'ye devredildiğini söyledi.

Mansur Yavaş: Belediyenin malları TOKİ'ye devredilmiş, bundan Ankara halkı zarar görüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin daha önce hükümetle yaptığı anlaşma gereğince 600 milyon lira alacağına karşılık gösterilen maliye hazinelerinin TOKİ'ye devredildiğini söyledi.

"Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu" öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin daha önce şehir hastanelerinin yollarını yapmak için hükümetle anlaşma yaptığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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