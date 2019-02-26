Mansur Yavaş: Ağzımızı Açtırmasınlar (2)

TAKSİCİ ESNAFIYLA BULUŞTU

Millet İttifak'ının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Çakırlar Mahallesi'nde taksi durağını ziyaret etti. Burada konuşan Yavaş, "Başkentgaz'ı mahkemeye verdim, benim evimde kartlı sayaç var. Örneğin, arabanıza benzin aldınız, zam geldiğinde de maliyeciler durduruyorlar, diyorlar ki; 'yüzde 17 zam geldi, sizden ilave para isteyeceğiz'. Bununla aynı değil mi? Ben doğalgazı almışım yüklemişim, parasını ödemişim, şimdi her ay geliyorlar su sayacı ölçer gibi ölçüyorlar, bana zam tahakkuk ediyorlar. Durdurmak için ben de onları mahkemeye verdim" dedi.

Yavaş, daha sonra Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Suna Sezer'i de ziyaret etti. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da Yavaş'a ziyaretlerinde eşlik etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yavaş, Ankara'da ulaşım sektörünün tümünde şikayet olduğunu vurgulayarak "Ankara nüfusu 6 milyona ulaşmasına rağmen taksi, dolmuş sayısı aynı ve hepsi zarar ediyor. Burada bir yanlışlık var, nüfus arttığına göre gelirlerin de artması lazım. Bunun çözümlerini biliyoruz, kendileriyle de paylaştık."

'ÜLKENİN YARISINI TERÖRİST OLARAK İLAN EDEMEZSİNİZ'

Cumhur İttifak'ının Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin sosyal medyada yayınlanan videolarına yönelik sorulara Yavaş şöyle konuştu:

"Ne diyeyim sürekli çamur atmaya çalışıyorlar; ama, atacakları çamur hep ellerine bulaşıyor. Bize o çamurlar bulaşmaz, bizim nereden geldiğimiz belli. Kirli siyasetten vazgeçmelerini bir daha tavsiye ediyorum. Çünkü ben üçüncü defa adayım, daha rakiple ilgili hiçbir şey bahsetmedim. Kirli siyasete girecek olduktan sonra malzeme çok; ama bunlarla Türkiye'nin uğraşacak zamanı yok, artık temiz siyaset ve iş yapacak insanların iş başına gelip, herkesin Ankara için yapacaklarını anlatmasında yarar var. Tekrar ikaz ediyorum bu kirli siyaseti bıraksınlar. Çok güzel örnekleri var Ankara'da. Yenimahalle Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçmiştir. Kaç işçi çıkarıldı veya onların söylediği kaç terörist işçi işe alındı? Bunlar ayıp şeyler, siz ülkenin yarısını terörist olarak ilan edemezsiniz. Ankaralı da bunun farkında, burada gördüğünüz herkes belki bana oy verecek; ama bu insanların vatanseverliğinden kim şüphe edebilir? Onun için bunlar yanlış ve incitici söylemler."

Anakara'da 2014 seçimlerinin sonucuna ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine de Yavaş, "2014'e göre avantajlarımız var. O zaman sadece CHP'nin sandıklarda görevlileri vardı, şimdi İYİ Parti'nin de görevlileri var. Ayrıca hiçbir siyasi partiye bağlı olmayan geçmişte siyaset yaptığım arkadaşlarım var. Onlardan da bir ekip oluşturduk, hepsini birden yan yana getirdiğimizde inşallah buna izin vermeyeceğiz. Ülkesini seven birisi olarak, 'seçimlerde şaibe var mı, yok mu?' diye bize yurtdışından üçüncü dünya ülkesiymiş gibi gözlemci gelmesini hazmedemiyorum. Ben bunu bir sorumluluk olarak aldım Ankara için. İnşallah ıslak imzaları da bir kenara koyarak, Yüksek Seçim Kurulu sonuçları ile örtüşerek, artık insanların rahat oy kullanabilecekleri, seçim sonucundan endişe duymayacakları bir ortamın olmasını biz kendimize görev olarak görüyoruz. İnşallah gerçekleştireceğiz."

'ÇOK POT KIRIYOR'

Yavaş, rakibi Özhaseki'nin "Sabah evinize süt bırakacağım, akşam çay dağıtacağım diyorsanız yazık ederseniz bu şehre" sözleriyle ilgili de "Çok pot kırıyor. Çayı biz dağıtmıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı dağıtıyor, ne demek istiyor ben anlamıyorum. Süt dağıtmayı değil de ben üreticiyi Eskişehir'de, İzmir'de olduğu gibi üreticiyi güçlendirip, onların hayvancılık yapması için yardım edip, para kazanmasını sağlamak için sütlerini belediye olarak alıp, okullara dağıtabiliriz. Bunları proje olarak görmüyor olabilir; ama bence gıda güvenliği, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi en büyük projedir" dedi.

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA