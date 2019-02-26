Mansur Yavaş: Ağzımızı Açtırmasınlar

MİLLET İttifakı'nın desteklediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Benim geldiğim gelenek belli, benim kökümün ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Neyinden korkuyorsunuz? PKK'lı bir defa belediyenin kenarından geçemez benim olduğum yerde. Bunlar ağzımızı açtırmasınlar. Oslo'yu, Habur'u kimse unutmadı daha" dedi.

Mansur Yavaş, Nene Hatun Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezi açıp,Yakacık Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe katıldı. Seçim koordinasyon merkezinin açılışında eşi Nursen Yavaş ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu'nun da eşlik ettiği Yavaş, "Bunlar seçilirse şöyle olacak böyle olacak" denildiğini söyleyerek, "Ben de diyorum ki televizyonlar da 'benim geldiğim gelenek belli'. Benim kökümün ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Neyinden korkuyorsunuz? PKK'lı bir defa belediyenin kenarından geçemez benim olduğum yerde. En güzel örnek Fethi başkanım. AK Parti'den sonra geldi başkanım seçildi, kaç kişiyi işten atmış? Yok, peki kaç tane PKK'lıyı işe almış? Bunlar ağzımızı açtırmasınlar. Oslo'yu, Habur'u kimse unutmadı daha. Kalkıp bir belediye başkanı için böyle iftira atmasınlar. İftira çok büyük bir günahtır. Ben şahsen kul hakkımı da bunlara helal etmiyorum" dedi.

'ALNIMA LEKE SÜRDÜRMEYECEĞİM'

10 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Yavaş "Hakkımda bir tek iddia bile yok, bırakın soruşturmayı. Bu temiz alına inşallah ölünceye kadar leke sürdürmeyeceğim. Sizlerden alınan paranın kuruşuna halel getirmeden ne gerekiyorsa Fethi başkanımla beraber hizmetin en güzelini vereceğiz" diye konuştu.

'ELBETTE CUMHURBAŞKANINA ÇIKACAĞIM'

Yavaş, muhtarlık seçimleri ile belediye başkanı seçmenin arasında bir fark olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

"Gittiğim yerlerde soruyorum muhtarlara 'Rakibiniz var mı, rakibinizi kötülüyor musunuz, seçime giren hain diyor musunuz?' diye. 'Demiyoruz' diyorlar, 'Peki onlar size diyor mu?' 'Onlar da demiyor', ha muhtarlık seçimi ha büyükşehir belediyesi seçimi, bu kadar basit. Kim yönetecek sizi, kim sizin ödediğiniz paraları daha rantabl, daha ekonomik, daha uygun yere harcayacak, hepsi bu. Onun haricinde ne yer yıkılıyor ne hükümet yıkılıyor. Benim tarzım da şu; Cumhurbaşkanı Başbakan iken Beypazarı'na bir açılışa geldi. Gittim, belediye başkanı sıfatımla önümü ilikledim, çiçeği verdim. Biz devlet adabını bilen insanlarız. Kiminle niye kavga edelim? Belediyenin işi olacak, sizlerin işi olacak, elbette Cumhurbaşkanı'na çıkacağım. Muhtarından Cumhurbaşkanı'na kadar elbette herkesle işbirliği yapacağız. Ankara'yı böyle yöneteceğiz."

- Ankara

Kaynak: DHA