Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
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Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı

Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesine inşa edilecek kreşin temeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı törenle atıldı.

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesine inşa edilecek kreşin temeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı törenle atıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 724 metrekare üzerine inşa edilecek 150 öğrenci kapasiteli kreşin temel atma töreni düzenlendi. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, çeşitli kentlerden CHP'li ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve başladığı günden bu yana belediye ekonomisinin güçlendiğini, borçların yavaş yavaş azaltıldığını ve hizmette hızlı şekilde çalıştıklarını belirtti. Karalar, ilçede inşa ettikleri köprü çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde Kozan ile kardeş şehir olma kararı alındığını hatırlattı. Yavaş, bir gazetecinin kendisine "Türkiye turuna mı çıktınız? diye sorduğunu kaydederek, CHP'li belediyelerin Gaziantep'te düzenleyeceği bir toplantı için bölgeye geldiğini, Zeydan Karalar'ın davetiyle de temel atma törenine katıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kreşin temeli, protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.


Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı
Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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