Mansur Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafları incelemesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oylama yapması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur...
17.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:05
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafları incelemesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oylama yapması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kaynak: AA