Mansur Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Mansur Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafları incelemesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oylama yapması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur...

17.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:05

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın fotoğrafları incelemesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oylama yapması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mansur Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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