Mansur Yavaş'a Kötü Haber! CHP ve İYİ Parti, Farklı Bir İsmi Gündeme Aldı

"Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir" şeklindeki çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve CHP'nin bazı kesimlerinden tepki alan Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığının zora girdiği konuşuluyor.

FARKLI BİR İSİM GÜNDEME GELDİ

Mansur Yavaş'ın bu çıkışı sonrası Ankara'da yeni bir formül üzerinde çalışan CHP ve İYİ Parti yetkilileri, Metin Özarslan ismini gündeme aldı. Özarslan'ın ismi daha önce CHP Mamak Belediye Başkan adayı olarak da geçmişti.

ANKARA'YI YAKINDAN TANIYOR

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı olan Özarslan, Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde de (ANKAMER) Danışman olarak görev yaptı. Özarslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde görev yapıyor.

MÜZAKERELERİ TEZCAN VE AYDIN YÜRÜTÜYOR

İki parti adına teknik müzakereleri CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın yürütüyor.

"AK PARTİ'DEN TEKLİF ALDIM" DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce yaptığı bir açıklamada "AK Parti'den de teklif aldım" ifadesini kullanan Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmaması konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.