Manş Denizinde Dram: 31 Göçmen Boğularak Öldü - Haberler
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Manş Denizinde Dram: 31 Göçmen Boğularak Öldü

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş denizinde, uzun bir lastik botla karşıya geçmek üzere Fransa'nın Calais kentinden hareket eden 31 göçmen, boğularak yaşamını yitirdi.

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş denizinde, uzun bir lastik botla karşıya geçmek üzere Fransa'nın Calais kentinden hareket eden 31 göçmen, boğularak yaşamını yitirdi.

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