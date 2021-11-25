Manş Denizinde Dram: 31 Göçmen Boğularak Öldü

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş denizinde, uzun bir lastik botla karşıya geçmek üzere Fransa'nın Calais kentinden hareket eden 31 göçmen, boğularak yaşamını yitirdi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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