Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için teknelerle Manş Denizi'ne açılan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Manş ve Kuzey Denizi Sahil Emniyeti'nden yapılan açıklamada, dün gece 2 derme çatma tekneyle Manş Denizi'ne açılan, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 30 göçmenin kurtarılarak Fransa'ya getirildiği belirtildi.

Göçmenler, sınır polisine teslim edildi.

2020'de 9 bin 500 düzensiz göçmenin, İngiltere'ye gitmek için Manş Denizi'ni geçme eylemi ya da girişimi olmuştu.

Manş'a açılan 6 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru