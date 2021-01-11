Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
11.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:36
Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için teknelerle Manş Denizi'ne açılan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için teknelerle Manş Denizi'ne açılan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Manş ve Kuzey Denizi Sahil Emniyeti'nden yapılan açıklamada, dün gece 2 derme çatma tekneyle Manş Denizi'ne açılan, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 30 göçmenin kurtarılarak Fransa'ya getirildiği belirtildi.
Göçmenler, sınır polisine teslim edildi.
2020'de 9 bin 500 düzensiz göçmenin, İngiltere'ye gitmek için Manş Denizi'ni geçme eylemi ya da girişimi olmuştu.
Manş'a açılan 6 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi kaybolmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru