Manş Denizi'ndeki göçmen ölümlerinin ardından İngiltere'de protesto düzenlendi

Manş Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin göç politikası protesto edildi.

İçişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, ölümlerde İngiltere'nin de sorumluluğu olduğunu savundu.

"İngiltere de Suçlu", "Sınırlar Öldürüyor", "Kimse Yasadışı Değil" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin göç politikasını değiştirmesini istedi.

Yapılan konuşmalarda, alınan önlemlerin göçmenleri durdurmak yerine ölümlerine neden olduğu belirtilerek, "Bu bir göç krizi değil; bir insanlık krizi, bir merhamet krizi, bu bir insan yapımı kriz." denildi.

Eylem sırasında bazı göstericilerin yolu trafiğe kapattığı görüldü. Protesto sonrasında bazı eylemciler, polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Macron, AB'yi acil toplantıya çağırmıştı

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğini (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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