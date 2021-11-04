Manş Denizi'nde tekneleri batan yaklaşık 400 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek üzere Manş Denizi'ne açılan ve tekneleri batan 400 kadar düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fransa basınındaki haberler e göre, 3 Kasım gecesi, Gris-Nez bölgesindeki Gözetleme ve Kurtarma Operasyon Merkezi (CROSS) ekipleri İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenlerin bulunduğu çok sayıda teknenin Manş Denizi'nde mahsur kaldığını fark etti.

Ekiplerin müdahalesiyle denizde mahsur kalan yaklaşık 400 göçmen kurtarıldı.

Bölgedeki Dunkerque Cumhuriyeti Savcısı Sebastien Pieve, yaptığı açıklamada, göçmenlerden 1'inin hayatını kaybettiğini, 1'inin kaybolduğunu belirtti.

Bölge Valisi Philippe Dutrieux ise 3 Kasım gecesi Manş'ta çok sayıda kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vali Dutrieux, 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde 15 bin 400 göçmenin İngiltere'ye geçme girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Fransa'nın Calais kentinde derme çatma barakalarda yaşayan on binlerce düzensiz göçmen, her yıl İngiltere'ye gitmek için güvenli olmayan yollarla Manş Denizi'ni geçmeye çalışıyor.

Bu yolda çok sayıda göçmen hayatını kaybediyor.

Ülkede, 2020'de İngiltere'ye gitmek için 9 bin 500'den fazla Manş Denizi'ni geçme girişimi olmuştu.

2019'da Manş'a açılan 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi kaybolmuştu.

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