Manş Denizi'nde ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 27 olarak güncellendi

Manş Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, daha önce 31 olarak duyurulan ölü sayısının 27 olduğu bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısını güncelledi. Dün 31 olarak açıklanan sayı, bugün 27 olarak revize edildi.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, RTL radyosunda, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi'nden geçmesini sağlamaya çalışan beşinci kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Yıl başından bu yana Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gitmeye çalışan 7 bin 800 kişinin kurtarıldığını ifade eden Darmanin, dün yaşananları "trajedi" olarak nitelendirdi.

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve bir kız çocuğunun bulunduğu 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 2 kişi kurtarılmıştı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

Macron, dün akşam İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, düzensiz göçü durdurmanın aciliyeti konusunu ele almıştı.

Calais'de bulunan ve kötü şartlar içinde yaşam mücadelesi veren çok sayıda düzensiz göçmen, İngiltere'ye gitmeye çalışıyor.

Fransız yetkililerin verilerine göre, bu yılın başından bu yana 31 bin 500 düzensiz göçmen Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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