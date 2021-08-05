Manş Denizi'nde göçmen geçiş rekoru
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Manş Denizi'nde göçmen geçiş rekoru

Manş Denizi'nde göçmen geçiş rekoru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere İçişleri Bakanlığı, dün (4 Ağustos) en az 482 göçmenin İngiliz Kanalı'nı 21 küçük tekneyle geçmesiyle günlük geçiş rekoru kırıldığını açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, dün (4 Ağustos) en az 482 göçmenin İngiliz Kanalı'nı 21 küçük tekneyle geçmesiyle günlük geçiş rekoru kırıldığını açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Çarşamba günü (4 Ağustos) Manş Denizi'ndeki göçmen geçişlerinde rekor kırıldığını duyurdu. Dün en az 482 göçmenin İngiliz Kanalı'nı 21 küçük tekneyle geçmesiyle rekor seviyeye ulaşıldı. Bakanlık verilerine göre 2021 yılında toplam 434 tekne ile 10 bin 236 kişi geçiş yaptı. Fransız makamlarının ise 246 kişinin geçişini engellediği belirtildi. İngiltere ile Fransa arasındaki kanaldan geçişi engellemekle görevli ekibin başındaki Dan O'Mahoney, "Suç çeteleri tarafından kolaylaştırılan bu tehlikeli küçük tekne geçişleri, hayatları riske atıyor. Bu sayılar kabul edilemez, bu yüzden tüm cephelerde harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Detention Action adlı yardım kuruluşunun lideri Bella Sankey ise İngiliz Kanalından göçmen geçişlerine yönelik, "Genel sığınma başvuruları düşüyor ve 2000'lerdekinden çok daha düşük. Ancak kanal geçişlerinin sayısı, hayatlarını kurtarmaya çalışan çaresiz insanların güvenliğe ulaşmak için her şeyi riske atabileceğini gösteriyor" dedi.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı da daha önce, insanlar sahile indiğinde Hythe'deki atış poligonunda yapılan bir tatbikatın durdurulduğunu doğrulamıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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