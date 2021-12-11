Manş Denizi'nde ceset bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manş Denizi'nde ceset bulundu

Manş Denizi'nde ceset bulundu
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Manş Denizi'nde ceset bulunduğu bildirildi.

Manş Denizi'nde ceset bulunduğu bildirildi.

Boulogne-sur-Mer Savcısı Philippe Sabatier, yaptığı açıklamada, Manş Deniz'inde Calais açıklarında bulunan cesedin uzun süredir denizde olduğu belirtildi.

Bu kişinin düzensiz göçmen olup olmadığı söylemenin bu aşamada bilinmediği ifade eden Sabatier, cesedin adli incelenmesinin yapılacağı ve kimlik tespiti için cesede ait DNA örneğinin alınacağını kaydetti.

Sabatier, ölüm nedeninin araştırılması için soruşturmanın başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Annesinin itirafı ortalığı karıştırdı! Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak

Annesinin itirafı ortalığı karıştırdı! Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title