Manş adalarından Jersey'de bir balıkçı mavi ıstakoz yakaladı

İngiltere'nin güneyindeki özerk Jersey Adası açıklarında bir balıkçı, 2 milyonda bir görülen mavi renkli ıstakoz yakaladı.

BBC'nin haberine göre, Morgan Bizec adlı balıkçının ağlarına, Jersey Adası açıklarında belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan bir ıstakoz yakalandı.

Bizec, ıstakozun fotoğraflarını paylaşarak mavi renkli deniz kabuklusunun Corbiere kentinin 3 mil (5 kilometreden fazla) güneyinde ağlarına takıldığını ifade etti.

Mavi ıstakozun, asgari 87 milimetre boyutundaki ıstakozların yakalanmasına izin veren Jersey düzenlemelerine uygun olduğunu kaydeden Bizec, buna rağmen neslinin korunması için nadir görülen bu deniz kabuklusunu sulara geri bıraktığını söyledi.

Oxford Üniversitesinden zooloji uzmanı Gareth Jeffreys, bu renk bir ıstakozun 2 milyonda bir görüldüğünü, nadir bir durum olduğunu belirtti.

Jersey Deniz Hayatı Koruma örgütünden Kevin McIlwee de Jersey Adası açıklarında önceden daha çok mavi ıstakoz görüldüğünü ancak genel ıstakoz nüfusunun azalmasıyla mavi ıstakoz sayısında da azalma olduğunu vurguladı.