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Manoel Messias, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, imza için Trabzon'a geldi.

30.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:58
Manoel Messias, Trabzon'a geldi

'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, imza için Trabzon'a geldi.

Bordo mavili kulüp, 'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi. Brezilyalı oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşılarken, taraftarlar da oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında Messias, özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019'da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyuncunun havalimanından görüntüleri


Kaynak: DHA
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