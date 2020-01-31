Manoel Messias'ın maliyeti belli oldu

31.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:06

Trabzonspor, Cruzeiro'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Manoel Messias'a bu sezon sonuna kadar 400 bin Euro ödeyecek.

Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre futbolcuya;2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının kullanılması halinde,2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,

2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

Kaynak: DHA