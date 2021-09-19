"Mankenlik" vaadiyle porno tuzağı

Türkiye'de oldukça tanınan internet ilan siteleri üzerinden iç çamaşırı modelliği ilanı veren bazı kişiler, irtibata geçen kadınları yüksek ücret vaadiyle tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Genellikle 18-28 yaş arasındaki kadınlardan iç çamaşırlı fotoğraflarını WhatsApp uygulaması üzerinden göndermelerini talep ediyor. Üstelik iç giyim katalog çekimleri ilanlarına başvurabilmek için gönderilen bu fotoğrafların nerede ve nasıl kullanıldığı da bilinmiyor. İlan veren kişi, telefonla irtibata geçenlere kendi tabirleri ile 2 farkı iş modeli daha sunuyor. Birincisi, Türkiye'de erişime kapalı, Avrupa, Balkan ve Arap ülkelerinde izlenebilen bir erotik sitede yayınlanmak üzere 4 saat sürecek çıplak fotoğraf çekimi, ikincisi ise 20 dakikalık mastürbasyon videosu. Toplamda 1 gün sürecek çekimler için ayrı ayrı 5'er bin dolar teklif ediliyor.

"PARANIN YÜZÜ SICAKTIR"

"2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR"

"PARA VERMEK BİR TARAFA, ÜSTÜNE PARALARINI ALDIKLARINI DA DUYABİLİYORUZ"

Bu yöntemin kadınlara kurulan bir tuzak olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, "Burada genç kızlarımıza ilanlarla ulaşarak onları manken, fotomodel, reklam yıldızı, film artisti yapma vaatleriyle tuzaklarına düşürüyorlar. Daha sonra müstehcen fotoğraflarını ve videolarını tüm dünyadan izlenebilecek şekilde sergiliyorlar. Aman dikkat diyorum! Bu yapılan tamamen yasadışı, genç kızlarımızın, kadınlarımızın da iffeti söz konusu. Bu sahtekarları bulundukları, ilan verdikleri mecralara mutlaka Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'na şikayet etmelisiniz. Türkiye'de bizim güvenilir dediğimiz bir takım internet satış portalları bunların ilanlarına yer veriyor ama Siber Suçlarla Daire Başkanlığı bunların mağduru olan tüketici talep ettiğinde mutlaka bu ilanı verenin bilgilerini de onlara aktarmak zorunda. Çoğu kez de bazen mağdurlara para vermek bir tarafa, üstüne paralarını da aldıklarını duyabiliyoruz" şeklinde konuştu. Benzer ilanlar ile bir çok kişinin tuzağa düşürüldüğü iddia edildi.