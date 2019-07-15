Mankenlerden çevre kirliliği tepkisi: Podyumda plastik çöple yürüdüler

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 080 Barselona defilesinde bu yıl çevre dostu "sürdürülebilir moda" podyumda yerini aldı. Mankenler defilede bazıları geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak üretilen mayoları ve hatta plastikleri taşıdı.

Yalnızca geri dönüştürülebilir kumaşlarla üretim yapan Barselona merkezli kadın deniz kıyafetleri şirketi All Sisters, sürdürülebilir mayolarını defilede görücüye çıkardı. Bu yılki defile denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için deniz kenarında yapıldı. Mankenler plastikten yapılmış mayolar ve plastik aksesuarlarla boy gösterdi. Defilede eleştirilen ucuz ve çevreye zararlı maddelerden üretilen kıyafetler oldu. Euronews.com'da Görüntüle