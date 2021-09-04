MANKEN TÜLİN ŞAHİN'E ZORLAMA HAPİS TALEBİ
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MANKEN TÜLİN ŞAHİN'E ZORLAMA HAPİS TALEBİ

MANKEN TÜLİN ŞAHİN'E ZORLAMA HAPİS TALEBİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PORTEKİZLİ iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo de Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı.

PORTEKİZLİ iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo de Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı. 

Portekizli iş adamı Noronha, çocuğunun annesi Tülin Şahin hakkında Beykoz İcra Mahkemesi'ne dilekçe sunarak dava açtı. Noronha'nın avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede Şahin'in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve çocuğunu göstermediği belirtildi. 

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ndeki davada çocuğun, babanın talep ettiği bir tarihte her ay 4 gün 4 saat görmesine dair karar çıktığı hatırlatılan dilekçede, Şahin'in velayet haklarını kötüye kullanmakta olduğu ve çocuğunu babası ile görüştürmediği anlatıldı. BASINA GERÇEĞE AYKIRI BİLGİLER SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLDİDilekçede Şahin'in mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığı belirtilen dilekçede, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye'ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği öne sürüldü. Dilekçede, Şahin'in mahkeme kararını ihlal ederek, velayet hakkını kötü kullandığı iddiasıyla İcra İflas Kanunu'nun çocuk teslimi emrine muhalefet maddesi gereğince 6 aya kadar 'tazyik' hapsiyle cezalandırılması istendi. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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