Manken olma hayali kuranlara tavsiye: 'Profesyonel kurumlardan eğitim alın' - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manken olma hayali kuranlara tavsiye: "Profesyonel kurumlardan eğitim alın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Manken olma hayali kuranlara tavsiye:

Koreograf Barış Küçükçifçi, mankenlikte eğitimin büyük önem taşıdığını belirterek, "Manken adaylarının profesyonel kurumlardan eğitim almasını tavsiye ediyorum" dedi.

Koreograf Barış Küçükçifçi, mankenlikte eğitimin büyük önem taşıdığını belirterek, "Manken adaylarının profesyonel kurumlardan eğitim almasını tavsiye ediyorum" dedi.

Mankenlik, son zamanlarda en gözde meslekleri arasında yerini aldı. Birçok genç, manken olabilmek için çeşitli eğitimler alırken, kişisel bakımına dikkat ediyor. Fashion Academy Model Ajansı sahibi ve ünlü Koreograf Barış Küçükçifçi manken olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

"Herkes manken olamıyor"

İsteyen herkesin manken olmayacağını belirten Barış Küçükçifçi, "Diğer tüm mesleklerde olduğu gibi manken olmak içinde belirli kriterler bulunuyor. Bu nedenle herkes manken olamıyor. Fizik olarak ideal ölçülere sahip olmak, güler yüzlü pozitif olmak, kıyafet ve aksesuarları büyük bir ustalıkla taşımak, koreografilere uyum sağlamak" dedi.

Eğitimin kesinlikle şart olduğunu, manken adaylarının eğitimsiz asla olmayacağını ve eğitimi de araştırarak profesyonel okullardan alınması gerektiğini söyleyen Küçükçifçi, sözlerine şöyle devam etti: "Mankenlik eğitimlerinde podyumun neresinden yürüyeceğini, nerede poz vermesi gerektiğini, kameralara nasıl bakması, omuzlarını nasıl kullanması ve hatta gözlerini nerelerde kırpması gerektiğine kadar tam bir disiplinle eğitimlerden geçmeleri gerektiğini söyledi.

Model adayında aranan şartlara değinen Küçükçifçi, "Model adaylarının minimum 1.70 boya sahip olması gerekiyor. Bacak boyu uzun, şekli ise ideal seviyede olması gerekir. Duruş ve yürüyüş konusunda başarı göstermesi gerekir. İyi bir manken hem podyumda hem de kamera karşısında kendini en iyi şekilde göstere bilmelidir" şeklinde konuştu.

"Mankenlikte eğitim büyük önem taşır"

Küçükçifçi sözlerini şöyle tamamladı: "Mankenlikte eğitim büyük önem taşır. Manken adaylarının profesyonel kurumlardan eğitim almasını tavsiye ediyorum." - İSTANBUL

Manken olma hayali kuranlara tavsiye: Profesyonel kurumlardan eğitim alın

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Özdemir Yiğit Marcus Aral
Spor Umut Meraş Fatih Terim Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manken olma hayali kuranlara tavsiye: 'Profesyonel kurumlardan eğitim alın' - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:34:50. #1.17#